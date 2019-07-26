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≡ Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется.
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§ Гриня
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Гриня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 26.07.19 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большую роль должна была медэкспертиза сыграть-были ли разрывы половых органов,синяки на руках или ногах.Если просто внутри нее материал нашли ,но повреждений никаких вообще-то сама согласилась значит.Или у нее во время изнасилования смазка появилась и раскрытие органов? Мерзко конечно,хоть изнасилование,хоть добровольно сама с проводниками.А вот если медэкспретиза показала у нее повреждения и следы борьбы,то конечно им мало дали.Купили суд и всё.Поэтому судья и групповое убрал и смягчающие нашёл.Так хрень получилась-либо изнасилование и обоих за групповое ,либо она добровольно и отпустить обоих.А так бы еще сказали что они ведь НЕ одновременно вставили в нее-значит НЕ групповое.Бред про держание рук и ног.В общем:РАУФИК НИ В ЧЁМ НЕ УИНОВАТ,ЭТО ОНА САМА !
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§ Серый волк
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10382
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 26.07.19 - 15:51
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