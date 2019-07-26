Гриня Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 621

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:07 Большую роль должна была медэкспертиза сыграть-были ли разрывы половых органов,синяки на руках или ногах.Если просто внутри нее материал нашли ,но повреждений никаких вообще-то сама согласилась значит.Или у нее во время изнасилования смазка появилась и раскрытие органов? Мерзко конечно,хоть изнасилование,хоть добровольно сама с проводниками.А вот если медэкспретиза показала у нее повреждения и следы борьбы,то конечно им мало дали.Купили суд и всё.Поэтому судья и групповое убрал и смягчающие нашёл.Так хрень получилась-либо изнасилование и обоих за групповое ,либо она добровольно и отпустить обоих.А так бы еще сказали что они ведь НЕ одновременно вставили в нее-значит НЕ групповое.Бред про держание рук и ног.В общем:РАУФИК НИ В ЧЁМ НЕ УИНОВАТ,ЭТО ОНА САМА !