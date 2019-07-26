Цитата: Обликоморале: Вообще версий можно накидать много. И свидетелей нет.



Цитата: maxsaf: Ну вот предположим, даме захотелось, и молодой человек не против. Реально обоюдно . Дальше что делать? Реалистично Но не на рабочем же месте! Это что за шаражка, где у сотрудника на уме не работа, а удовлетворение своих сексуальных потребностей. Доехали бы до Актобе, сдал бы смену, и вперед как Амур и Психея



Цитата: таноми52: А они, "пострадавшие со сломанными судьбами" о чём думали? Или, вернее, ЧЕМ думали? Чем на рабочем месте думали, от того и пострадали. Лучше бы, в такой ситуации, взяли пример с Несносного деда от Paramount Pictures , который чтобы не встрять в подобную ситуацию, засунул свой орган в в автомат газировки ))) – внимание ненормативная лексика



Цитата: Змея Подколодная: Думать надо, лучше конечно головой.

К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте.