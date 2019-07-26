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≡ Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36298
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Я нг читаю. Тут такого не сказано.
Цитата:
таноми52:
по внешнему виду характеризуют -"жертва"

35 лет, бизнес-вумен, доктор наук. Ну-ну, тихая такая...
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§ Нурбанчик
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1895
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.07.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Вообще версий можно накидать много.
И свидетелей нет. 8-)

Цитата:
maxsaf: Ну вот предположим, даме захотелось, и молодой человек не против. Реально обоюдно . Дальше что делать?
Реалистично :lol: Но не на рабочем же месте! Это что за шаражка, где у сотрудника на уме не работа, а удовлетворение своих сексуальных потребностей. Доехали бы до Актобе, сдал бы смену, и вперед как Амур и Психея ;-)

Цитата:
таноми52: А они, "пострадавшие со сломанными судьбами" о чём думали? Или, вернее, ЧЕМ думали?
Чем на рабочем месте думали, от того и пострадали. Лучше бы, в такой ситуации, взяли пример с Несносного деда от Paramount Pictures, который чтобы не встрять в подобную ситуацию, засунул свой орган в в автомат газировки))) – внимание ненормативная лексика

Цитата:
Змея Подколодная: Думать надо, лучше конечно головой.

К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте.
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* Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Я нг читаю. Тут такого не сказано.

Изнасилование и прочие телесные закрепляются экспертизой. Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.
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* Змея Подколодная
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К сожалению не у всех это получается и еще при этом на рабочем месте.

Тогда добро пожаловать на "шконари". С такой статьей, по старой, тюремной традиции, будут рады видеть. Поделом, ибо не фик.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Раз осудили, значит биоматериал обоих проводников присутствовал.

А это разве кто-то оспаривал? Они признают - было. Но по обоюдному согласию. Какая экспертиза это опровергает?
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Но не на рабочем же месте!

Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная: Предлагаю вообще заглушку поставить)

Поддерживаю предложение. Ни вашим, ни нашим. :-)
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§ Нурбанчик
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1895
Регистрация: 25.05.11
Отправлено: 26.07.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет. :lol:

Дело не в УК. Если бы этот проводник оказался с дамой своего и обоюдного желания в гостинице, факты для обвинения было бы сложнее аргументировать, хотя бы что даму он в гостиницу не насильно же затаскивал.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
хотя бы что даму он в гостиницу не насильно же затаскивал

Ну тогда по логике, работник отеля должен в поезд приглашать :lol:
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§ Vital
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7815
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:

Какая гостиница, там нет романтики. А тут под стук колёс, незнакомка, красивая, доктор наук. До гостиницы можно не до терпеть.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Если бы этот проводник оказался с дамой своего и обоюдного желания

Если бы утащили ее в темный лес, где людей нет, звать на помощь некого - то было бы все проще. А тут куча народу, ближайший - за стенкой, кто-то выходит-заходит на каждой станции. Надо всем очень постараться, чтобы никто не услышал. Как-то не очень с изнасилованием это клеится.
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А тут под стук колёс, незнакомка, красивая, доктор наук.

Вот. Чел в теме )
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§ maxsaf
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2396
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам Киселев, говоря о Харви Вайнштейне, намекает, что женщины в последнее время немного "берега попутали". Если госпожа Таноми52 и его считает за "быдло в трениках", то можете и меня туда же записать.
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§ директор пляжа
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 208
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 26.07.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меня одного смущает что только 1 статью инкриминировали проводникам..
а как же групповое, или вернее было бы сказано "по предварительному сговору группой лиц.."
и если санкция предусматривает от 5 до 10. откуда 2,5? да каг так то? 15 мрп штраф :lol: они на продаже алкоголя в день больше делают.
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§ drakon
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16896
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.07.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А тут куча народу, ближайший - за стенкой

Не завидую, этим двум. Под стук колёс от
ст. КОстанай - до ст. Кушмурун, в Спецвагоне.
Часоа 6-7 наверное - ехать... :-o 8-)
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