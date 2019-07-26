Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется. Читать новость
maxsaf: Ну вот предположим, даме захотелось, и молодой человек не против. Реально обоюдно . Дальше что делать?
Реалистично Но не на рабочем же месте! Это что за шаражка, где у сотрудника на уме не работа, а удовлетворение своих сексуальных потребностей. Доехали бы до Актобе, сдал бы смену, и вперед как Амур и Психея
Цитата:
таноми52: А они, "пострадавшие со сломанными судьбами" о чём думали? Или, вернее, ЧЕМ думали?
maxsaf: Эээ... каюсь, грешен многократно. Но такой статьи в УК нет.
Дело не в УК. Если бы этот проводник оказался с дамой своего и обоюдного желания в гостинице, факты для обвинения было бы сложнее аргументировать, хотя бы что даму он в гостиницу не насильно же затаскивал.
Нурбанчик: Если бы этот проводник оказался с дамой своего и обоюдного желания
Если бы утащили ее в темный лес, где людей нет, звать на помощь некого - то было бы все проще. А тут куча народу, ближайший - за стенкой, кто-то выходит-заходит на каждой станции. Надо всем очень постараться, чтобы никто не услышал. Как-то не очень с изнасилованием это клеится.
меня одного смущает что только 1 статью инкриминировали проводникам.. а как же групповое, или вернее было бы сказано "по предварительному сговору группой лиц.." и если санкция предусматривает от 5 до 10. откуда 2,5? да каг так то? 15 мрп штраф они на продаже алкоголя в день больше делают.
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