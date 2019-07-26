yudjin Re: На обслуживание парка Победы в 2019 году выделено в 2,5 раза... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6014

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:00 Цитата: выделено в 2,5 раза меньше

И это при том, что засуха стоит уже почти 3 месяца!

Вот и весь ответ... Пофигизм!

На выкладывание 4-го ряда тротуара и козьих троп вдоль Абая средства есть, на оранжевые заборы - есть, на облицовку хрущевок горючим пенопластом - есть, на очередной бюст и пропаганду рухнамы - есть, а на полив одного из 2-х в городе скверов - нет.



Цитата: «15 раз на 70 000 кв. метров».

Кому вы заливаете?