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≡ Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "Казгидромете" сообщили об ухудшении метеорологической обстановки в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях. Из-за лесных пожаров в Сибири в приграничных регионах Казахстана зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ.
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* Змея Подколодная
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а тут оказывается пророссийское лобби сидит,только попробуй что-нибудь про матушку Россию написать плохое

Еще один, кому Путин на собственной кухне мерещится.
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