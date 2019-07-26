Йцукен Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда... #1





(Пользователи) Сообщений: 43

Регистрация: 25.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 11:03 Да вы чего озверели там все что ли, минимум пять давать надо. Сейчас 2.5 года, потом амнистия и эти уроды выйдут на свободу не просидев 1.5 лет. Дело конечно странное, почему она не кричала большой вопрос, но с другой стороны она никакой материальной выгоды не искала.