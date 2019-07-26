NG.kz Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде №2 Костаная началось слушание дела по мошенничеству



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:54 Судебное разбирательство в отношении Айдоса Есенгельдинова и Андроника Хачатряна началось в суде №2 Костаная 25 июля. Они обвиняются в том, что больше года брали под расписку деньги от желающих приобрести квартиры в новом микрорайоне Алтын Арман. В итоге никто из более десятка потерпевших не получил ни квартиры ни деньги.

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