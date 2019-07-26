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§ NG.kz
Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде №2 Костаная началось слушание дела по мошенничеству
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судебное разбирательство в отношении Айдоса Есенгельдинова и Андроника Хачатряна началось в суде №2 Костаная 25 июля. Они обвиняются в том, что больше года брали под расписку деньги от желающих приобрести квартиры в новом микрорайоне Алтын Арман. В итоге никто из более десятка потерпевших не получил ни квартиры ни деньги.
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§ Vital
Re: Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господи, да откуда ж вы беретесь? Кому не попадя по 4 ляма отдают.
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§ Vital
Re: Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Другие на базаре в наперстки проигрывают крупные суммы. :-x
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* arman_kst
Re: Продавали несуществующие квартиры по госпрограмме — в суде...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них есть сайт, могут купить в строй компании. Но не за 50% конечно. Хотя бы накопить и взять кредит в банке и то лучше
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