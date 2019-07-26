Цитата: yudjin:

То, что горело 1000 гектаров в Наурзуме и при юго-западном ветре скорее всего и накрыло астану так это не рассматривают?

Я думаю надо смотреть розу ветров. По сравнению с Россией у нас как будто просто спичку зажгли.



Начитался с утра новостей, но не тех что по ТВ показывают. Там у них вообще жесть, люди с окон соседние дома не видят, а им твердят что все под контролем ,показатели в границах нормы, это мол сухая гроза.

Сразу вспомнилась Арысь, где все якобы случайно начало взрываться.



[Исправлено: Сергей_я, 26.07.2019 - 10:46]