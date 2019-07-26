/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "Казгидромете" сообщили об ухудшении метеорологической обстановки в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях. Из-за лесных пожаров в Сибири в приграничных регионах Казахстана зафиксировали превышение ПДК загрязняющих веществ.
Читать новость

§ Сергей_я
Re: Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо братская Россия. Сами там еле дышите, и теперь и нам тоже придется.
Профайл

§ maxsaf
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Спасибо братская Россия

День сегодня жарковат -
Это Путин виноват.
Если воздух грязноват -
Снова Путин виноват.
А еще он виноват,
если не растет трава,
Обкарнали все деревья,
Разболелась голова.
Из пяти сот тысяч денег
получил полста едва.
Не хватило на покушать,
Плачет юная вдова.
Возмущаются бабульки,
Снизу слышен жесткий мат.
Виноваты кто угодно,
Но не местный акимат,
Не "святые" из госдумы,
Или как их там... Сенат!
Не коррупция повально,
А расейский "старший брат" :lol:

[Исправлено: maxsaf, 26.07.2019 - 10:20]
Профайл

§ yudjin
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Спасибо братская Россия.

А в своём глазу соринку не видите?
То, что горело 1000 гектаров в Наурзуме и при юго-западном ветре скорее всего и накрыло астану так это не рассматривают?

Достаточно открыть карту пожаров на вчерашнее число и всё видно откуда ветер дует:
Профайл

* Змея Подколодная
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 648
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
А расейский "старший брат"

Рука Кремля, однозначно)
Профайл

* zloy kyrgyz
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О как дело то повернулось, я то думал на этом сайте все за все хорошее против всего плохого, а тут оказывается пророссийское лобби сидит,только попробуй что-нибудь про матушку Россию написать плохое тебя в комментах аккуратно поправят что следи за Казахстаном своим и не суйся куда ненадо, у вас вон все плохо, нурлыкуния и вообще леса горят, сейчас серый волк придет еще стопудов, едкое напишет что-то, ждемс)
Профайл

§ Сергей_я
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
То, что горело 1000 гектаров в Наурзуме и при юго-западном ветре скорее всего и накрыло астану так это не рассматривают?

Я думаю надо смотреть розу ветров. По сравнению с Россией у нас как будто просто спичку зажгли.

Начитался с утра новостей, но не тех что по ТВ показывают. Там у них вообще жесть, люди с окон соседние дома не видят, а им твердят что все под контролем ,показатели в границах нормы, это мол сухая гроза.
Сразу вспомнилась Арысь, где все якобы случайно начало взрываться.

[Исправлено: Сергей_я, 26.07.2019 - 10:46]
Профайл

§ yudjin
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6013
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.07.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz:
оказывается пророссийское лобби сидит

оооо, ну вы то нурлыкуны, только и ищите внешнего врага, не смотря на себя.
А по карте то видно где горит, но вам то пофиг... у вас методичка выдана.
Профайл

* Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Есть сайт - http://fires.ru/, там всё предельно ясно. У россиян очень проблемно в Забайкалье,Красноярске, Якутии это да. Но расстояние за 2000 км однако. И про пожары в КЗ там видно на карте все предельно ясно.
Хотя, сайт то российский, возможны происки ... :lol:
Профайл

§ Сергей_я
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У россиян очень проблемно в Забайкалье,Красноярске, Якутии это да.

Я открывал эту карту. Но нас в данном случае интересует не сколько местонахождение пожара, а сила и откуда куда передвигаются воздушные массы с тех краев. Может там тоже есть такое, на сайте, не вникал.
Профайл

* zloy kyrgyz
Re: Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 26.07.19 - 11:21
Комментарий удален модератором.
Профайл

* Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а сила и откуда куда передвигаются воздушные массы с тех краев

2000 с лишним км не о чем не говорит? Я понимаю еще бы Омск, Тюмень. Но Красноярск и Якутия это очень и очень далеко.
А у нас и своих пожаров хватает, аднако.
Профайл

§ Сергей_я
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2746
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 26.07.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
2000 с лишним км не о чем не говорит

Ни о чем не говорит. Если к нам циклоны/антициклоны приходят чуть ли не с СШП, то уж дыму прийти за недельку/другую не проблема.
Профайл

* Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Понятно. А свои пожары без дыма. :lol: Да и не пожары это, так балование спичками.
Профайл

* Обликоморале
Казгидромет: Метеоусловия в Нур-Султане, Акмолинской и Костанайской областях – неблагоприятные
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Ни о чем не говорит. Если к нам циклоны/антициклоны приходят

Касаемо ветра. :-)
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: zloy kyrgyz, Обликоморале

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 156
Пользователей: 5
Всего: 161

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх