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≡ Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36296
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении 23-летнего и 25-летнего жителей Актобе огласили сегодня, 26 июля, в суде №2 Костаная. Оба признаны виновными в изнасиловании 35-летней жительницы Актобе. Новость дополняется.
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§ Йцукен
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 43
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вы чего озверели там все что ли, минимум пять давать надо. Сейчас 2.5 года, потом амнистия и эти уроды выйдут на свободу не просидев 1.5 лет. Дело конечно странное, почему она не кричала большой вопрос, но с другой стороны она никакой материальной выгоды не искала.
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* Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато дали.
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§ Victor Yang
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11726
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.07.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как так-то? 2,5 года??!
А вот кричать было нужно - и будить всех попутчиков.
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§ maxsaf
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2383
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подсудимые вину так и не признали, уверяя, что это был секс по обоюдному согласию

Женщина не сопротивлялась, на помощь не звала. Просто ей не особо понравилось - и сломала две судьбы. Почему такой вариант не рассматривался? Надо уже как-то определяться - либо равенство, либо женщина - слабый пол.
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* Обликоморале
Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда «Тальго» вынесли приговор в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6378
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 26.07.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Женщина не сопротивлялась, на помощь не звала.

И не говори, сама ещё поди позвала и по очереди. Один не удовлетворил потребности, давай другого. А может денег заработать захотела или так мстила мужскому полу. Вообще версий можно накидать много.
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§ Vital
Re: Обвиняемым в изнасиловании пассажирки проводникам поезда...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7814
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.07.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Просто второй был лишний. Она сначала подумал что в неё влюбился молодой, красивый проводник, отдалась. А когда второй пришёл испытала шок,. С утра пришла в себя и поняла что её износиловали))) :-o
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