Цитата: Змея Подколодная:

Но дядя-работодатель больше потеряет, а тети продавцы с лихвой себе отработают эти 5%)

Вы так уверенно это говорите,вам наверно это так знакомо ,да?

Цитата: Змея Подколодная:

Заберете 5, потеряете 25))) Скупой платит дважды

Что значит "заберёте"?Я то как раз таки чужое не беру.Ведь если деньги поступают на пенсионный счёт работника и в дальнейшем он будет получать пенсию с этих денег ,то разве не логично что он должен своим трудом сам обеспечивать свою старость?

Ну вот мне например никто кроме меня не положит эти 5% и ОСМС то-же.

Ну а такие как вы ,только и ждут момента ,что бы залезть в чужой карман прикрываясь при этом очередной бредовой идеей правительства.