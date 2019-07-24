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≡ Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый меморандум в акимате Костаная с центральным ПКСК «Орталык» заключили сегодня, 24 июля, во время совещания по вопросам обслуживания детских площадок. Совещание провели спустя 9 дней после того, как в больнице умер 16-летний Намик Ширинов.
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§ Обликоморале
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так до сих пор и не прозвучало ни версий внятных, ни показаний свидетелей, ни коментариев из полиции. НГ прошла по нескольким площадкам, а элементарно с жильцами не пообщались.

Вот это самое и странное.
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2381
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 26.07.19 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот это самое и странное

Обычно город гудит, все все про всех знают, слухи, сплетни. А тут - тишина.
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