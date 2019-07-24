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§ NG.kz
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЕНПФ отметили, что условно-накопительная пенсионная система будет формироваться за счет обязательных пенсионных взносов работодателей. Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.
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§ Змея Подколодная
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.07.19 - 17:29
Комментарий удален модератором.
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§ elektron
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3245
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 26.07.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично для меня эти условные счета, как розыгрыш лотереи звучит.
Все обращают внимание на лотерею, но никто, на то, что это розыгрыш. :lol:
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