elektron Мой первый месяц в Нью-Йорке #54





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3245

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:25 Цитата: maxsaf:



Если бы знал, что так всё просто, то в Канаду или США махнул бы. А то как то даже стрёмно тут комет оставлять. Свою первую работу только через 11-ть месяцев нашёл. Платили тоже не ахти. Но квартиру позволил, так для разнообразия. Но как потом оказалось, это ещё хорошая ЗП была. Я даже не догадывался. Да и с работой было, да и есть там до сих пор сложно. Решил на юга рвануть, на свой страх и риск. И не жалею. Тут может и есть безработные, то только ленивые. Разница восток-запад, север-юг большая. Думаю Артём правильно всё сделал, да и шансы всегда есть, что то изменить. Твоя жизнь в твоих руках. Удивляюсь до сих пор, как местные безработные?