Цитата: zloy kyrgyz:

1791 году, чтобы контролировать планирование, дизайн и приобретение собственности в федеральном округе и столице[16].

Я гляжу Вы просто плещете википедийными знаниями. Смею всё же поправить в 1800-ом году стал город столицей. Ну это не важно.Цитата: zloy kyrgyz:

Найдите мирового лидера без греха и я поставлю ему памятник и кстати попробуйте сказать типичному Американцу что его первый президент или Линкольн или не дай бог Кеннеди не очень хорошие дядьки, вас порвут на американский флаг

С чего такая уверенность? Да и сама постановка вопроса - демагогия.

У вас же не рвут, за переименования едва не случившееся Абая, теперь Гагарин (прости нас Юра).

Зато есть Аль-Фара-Би, арабы непонятные для истории Казахстана.