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§ NG.kz
Начальника депо подозревают в получении взятки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники антикоррупционной службы задержали начальника областного эксплуатационного локомотивного депо Костанайского отделения грузовых перевозок филиала АО "НК КТЖ – Грузовые перевозки".
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§ Серый волк
Re: Начальника депо подозревают в получении взятки
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.07.19 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как глубоко проникла коррупция!
На фото же явно вагоны мтрополитена!!!!
:lol:
И боковой токоприемник на переднем плане фото!
:-)
А мы то не знали, что пробивающая днища коррупция до метро докопалась в кОстанае!
:-o
Предлагаю переименовать в Костанайский метрополитен им. Назарбаева .
:lol:
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§ Vital
Re: Начальника депо подозревают в получении взятки
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7811
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.19 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Да эта бытовая коррупция. Кстати она ещё со времен СССР тянется. Что б устроится на жд, там со времен царя гороха давали деньги. Нормальный следак её мог раскрыть не вставая с дивана:))) к тому же жд это уже старая тема, вчерашний день так сказать. Щас новое течение, дают по 300-400 что б в актау на газ, нефть устроится. Ребята за 3 месяца вахты домой приезжают с полными карманами денег 2-3 ляма.
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§ Мишаня
Re: Начальника депо подозревают в получении взятки
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 737
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 25.07.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Кстати она ещё со времен СССР тянется. Что б устроится на жд, там со времен царя гороха давали деньги

Гон. Тянется с начала независимости. И уже не тянется. В порядке вещей. КТЖ это клоака. ОБС
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