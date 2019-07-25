Vital Re: Начальника депо подозревают в получении взятки #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7811

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:22 Цитата: Серый волк:



Да эта бытовая коррупция. Кстати она ещё со времен СССР тянется. Что б устроится на жд, там со времен царя гороха давали деньги. Нормальный следак её мог раскрыть не вставая с дивана:))) к тому же жд это уже старая тема, вчерашний день так сказать. Щас новое течение, дают по 300-400 что б в актау на газ, нефть устроится. Ребята за 3 месяца вахты домой приезжают с полными карманами денег 2-3 ляма.