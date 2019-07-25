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≡ Ставка - 10 000 тенге за вагон: новые подробности громкого дела о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассказали в суде		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ставка - 10 000 тенге за вагон: новые подробности громкого дела о коррупции в костанайском филиале КТЖ рассказали в суде
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36292
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трех руководителей из Костанайского филиала АО «НК «Казахстан Темир Жолы» обвиняют в том, что с августа по декабрь 2018 года, когда на железной дороге возникли трудности с предоставлением вагонов для отправки зерна, они неоднократно брали взятки за ускоренную подачу вагонов.
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§ Ваш земляк
Re: Ставка - 10 000 тенге за вагон: новые подробности громкого...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2185
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 25.07.19 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, в Казахстане дача взятки законна? Гавриленко ничего не будет? Может быть, он провокатор!
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