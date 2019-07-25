Азамат Лисов Re: За полицейскими и судьями будут следить специальные люди #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 103

Регистрация: 02.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:00 Да вроде прекрасная идея здорово что чиновники будут боятся новой службы, но все же понимают что это просто смена вывески. Что до этого делали теже люди следили решали разводили. Пока сверху не появится принципиальный честный "избранный богом" человек ничего не изменится