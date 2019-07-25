Гриня Re: Дорогой скоростемер был разбит злоумышленниками на трассе в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 619

Регистрация: 11.04.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:33 Что-то я не понял,а зачем на скоростемере рисунок знака с ограничением 60км\час?Насколько знаю,они светят зеленым или красным?Он получается,положенные на трассе 90 км\час светил красным?Правильно тогда сделали ,что разбили.Я в челябинске ехал,и так маршрут толком не знал,еще на пути красный светофор с цифрами 69,я остановился,а оказалось что это тоже скоростемер был,я понял когда он вдруг резко позеленел.А читать какие то надписи на плакатах времени особо не было.Хорошо что никто в зад не въехал,останавливался я плавно.