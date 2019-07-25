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§ NG.kz
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Антикоррупционной службе создали специализированные подразделения по выявлению коррупции в квазигосударственном секторе, правоохранительных и судебных органах.
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* drakon
Re: За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.19 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В полиции же есть - УСБ.
Теперь за УСБ, тоже
будут - следить?... :lol: :oops: :-x
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§ Змея Подколодная
Re: За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.07.19 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже даже не смешно))) А кто будет блюсти за спец подразделением?)
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§ dvb
Re: За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 25.07.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спецконтроль над спецнадзором.. Максимум на что способно это
государство - это плодить взяточников и переименовывать улицы с городами.
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§ electro
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
electro


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 25.07.19 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

ни убавить, ни прибавить
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§ electro
За полицейскими и судьями будут следить специальные люди
electro


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 25.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то пролетело мимо моих глаз насчет взяточников в посте dvb, прости :oops:
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