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§ NG.kz
Мой первый месяц в Нью-Йорке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начал писать эту статью 14 июня, прошел месяц и два дня, как я прибыл в США. Хотел было написать об ужасно жаркой погоде как о минусе, так как в Нью-Йорке весь месяц столбик термометра переваливал за плюс 30, но, когда прочитал на сайте «НГ» информацию о вашей погоде, понял, что это прохладно.
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§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Именно по этому пытаюсь выделять время и посещать уроки английского.

Упорство и труд все перетрут. Кто хочет - тот много добьется. Главное желание. Немного пафосно :lol: но по другому никак.Только успехов на любом поприще.
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§ maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2377
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И всё больше убеждаюсь, что ты мастер передергивать.

Не берите близко к сердцу. Я ожидал, что кто-то обязательно поприкалывается над такими затратами Артема. Но так, как я знаю, что это не причина включать заднюю, я бы все равно вступил в этот спор с кем угодно. Ничего личного. Мир :lol:
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§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Да я с тобой и не сорился :lol:
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§ Артем Марусич
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Артем Марусич


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Сообщений: 126
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
В русском магазине даже ценники русские - на картонке и товар лежит по русским маркетинговым традициям - в коробках и ящиках. Красиво выставлять на полки - это не для наших

Так и сам товар наш :) На Брайтоне в магазин заходишь - целые ряды СНГшных товаров. В этом плане реально все как у нас. Вот именно казахстанских товаров чтот мало. Надо будет специально рожки всякие посмотреть, должны же мы хоть что то сюда продавать.
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§ Артем Марусич
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Возможно, в самом начале. Потом постоянно поднимают зп. А хата и коммуналка не меняется. И начнут появляться излишки. Вот тогда и заживете. Не долго ждать, зп частенько поднимают.

На новой работе мне в первом чеке на 10% с лишним дали больше чем обещали. За первые 4 дня дали не чуть меньше 400$, а 448$ о_О. Из расчета 14$ в час чистыми.
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§ Yorik
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Yorik


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Сообщений: 659
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 25.07.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все привычные нам продукты легко найти в русских супермаркетах и на Брайтоне

Да, очень много знакомых "родных" наименований. В Бруклине в сети супермаркетов NetCost их выбор хороший, вплоть до соков. Мед алтайский есть даже:

На Брайтоне - узбекские дыни (интересно, самолетом их доставляют?):

Ну и кафешек с нашей "среднеазиатской" кухней достаточно:

Кстати, Маркс как-то в ветке про карточки сокрушался, что при оплате картой чаевые не получиться дать - неправда. Приносят счет, в котором в специальной графе указываешь - сколько официант может снять чаевых. Все просто 8-)
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* drakon
Мой первый месяц в Нью-Йорке
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16894
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.19 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Надо будет специально рожки всякие посмотреть,

Это в нашем, русском магазине - продают.

На вкус - обалденный БЕШ. Настоящий,
Казахский... :lol: :oops: :-P
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§ Vital
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7810
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.19 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Цитата:
Ну так и ты собирайся иммигрировать за моря, а то всё Россия, да Россия. ￼

Ну незнаю, незнаю. По рен тв сказали что в США скоро вулкан йеллустонский бабахнит и что все америкосы мечтают о РФ гражданстве многие уже замутили, с десяток уже переехали в Сибирь. :lol:
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