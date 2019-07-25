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§ NG.kz
Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти деревья на Майлина за прошедшие пол года уже в третий раз встречаются с новомодным кронированием.
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§ Гога
Re: Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1015
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 25.07.19 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже даже комментировать нет желания . Смысла нет - ничего не меняется .
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§ Серый волк
Re: Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10381
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 25.07.19 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Уже даже комментировать нет желания . Смысла нет - ничего не меняется

Как это не меняется! :-) Написано же три раза за сезон очурбанивали.
Это значит жулики в очередь к дереву становиться стали, чтоб гос деньги на кронировании освоить.
Цитата:
Эти деревья на Майлина за прошедшие полгода уже в третий раз встречаются с новомодным кронированием.

У них правда есть одно оправдание (наверное на троих) что выросли под проводами.

Думаю дальше они даже подраться могут.
Представляете, идете по Назарбаева, а у последних деревьев сначала орут:
"Хто тут крайний к дереву?"

"за мной не занимать"

"вас тут не стояло"
:lol:
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§ Убийца драконов
Re: Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Убийца драконов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 18.11.15
Отправлено: 25.07.19 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас шел вдоль Абая, возле СХИ, там тоже обрезают деревья. И нет чтобы просто подровнять, они целыми ветками спиливают. Итак некрасивые огрызки торчат вместо деревьев, так еще рядом бродят с газонокосилками мужики и елозят по земле, срезая и без того куцую траву, в основном высохшую. Какой-то экологический паноптикум в городе происходит!
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§ Змея Подколодная
Re: Это уже даже не топпинг, а древесный геноцид какой-то...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 644
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 25.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обкромсали всю улицу Майлина. Убожество. Все закатали в брусчатку.Скоро начнут прогрессировать бронхо-легочные заболевания.
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