Цитата: Гога:

Уже даже комментировать нет желания . Смысла нет - ничего не меняется

Как это не меняется! Написано же три раза за сезон очурбанивали.

Это значит жулики в очередь к дереву становиться стали, чтоб гос деньги на кронировании освоить.

Цитата: Эти деревья на Майлина за прошедшие полгода уже в третий раз встречаются с новомодным кронированием.

У них правда есть одно оправдание (наверное на троих) что выросли под проводами.



Думаю дальше они даже подраться могут.

Представляете, идете по Назарбаева, а у последних деревьев сначала орут:

"Хто тут крайний к дереву?"



"за мной не занимать"



"вас тут не стояло"

