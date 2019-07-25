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§ NG.kz
Хорошо жить в тени и гулять под сенью
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36291
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Каждый по-своему готовится к 140-летию областного центра. Власти гордятся объемами ремонта дорог, дворов, темпами жилищного строительства и рождением новых микрорайонов. При этом неотъемлемой частью городской среды должны быть рекреационные зоны для жителей - парки, скверы, где можно погулять с ребенком, подышать свежим воздухом, послушать пение птиц, с книгой посидеть, наконец. Корреспонденты «НГ» объехали Костанай, чтобы посмотреть, как чувствуют себя уже существующие зеленые зоны, где заложены новые.
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§ yudjin
Re: Хорошо жить в тени и гулять под сенью
yudjin


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Сообщений: 6009
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный репортаж! Показательный... для работы всей этой когорты чиновников, прикормленных подрядчиков и ответственных лиц. Зеленый, ухоженный, цветущий город ушел не в небытие со всеми прошлыми его жителями и прошлым, каким бы оно было не однозначным, руководством города и области. От понаехавших степняков, не имеющих ни в традициях, ни в опыте иметь утопающий в зелени и благоухающий населенный пункт ждать приходится только пыльной брусчатки уложенный криво и косо где только можно, желтую скошенную на нет траву на сухой земле. Такие нынче времена, однако...
А секрет ведь прост... НАДО ПАХАТЬ... А не пилить! ...пилить остатки настоящих деревьев преимущественно на проспекте Абая и народные бюджетные деньги.
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§ yudjin
Re: Хорошо жить в тени и гулять под сенью
yudjin


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Сообщений: 6009
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.19 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помянем...
Цитата:
Самый большой парк областного центра - парк Победы.

2008 год





Центральный сквер. Год тот же:
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§ yudjin
Re: Хорошо жить в тени и гулять под сенью
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6009
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но спасение парков от нее одно - вода, много воды и ежедневный уход.

Подтверждаю на своём опыте. Не хвастаюсь, а делюсь опытом.
Мой газон этим летом поливаю через день и результат есть:
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§ yudjin
Re: Хорошо жить в тени и гулять под сенью
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6009
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 25.07.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у «Автодома» на Баймагамбетова. Газон такого качества, что лег бы на него и не вставал.

Остаётся только мечтать... а ведь в парке Победы был такой.
9 мая 2011 года:
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