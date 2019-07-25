yudjin Re: Хорошо жить в тени и гулять под сенью #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6009

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:31 Отличный репортаж! Показательный... для работы всей этой когорты чиновников, прикормленных подрядчиков и ответственных лиц. Зеленый, ухоженный, цветущий город ушел не в небытие со всеми прошлыми его жителями и прошлым, каким бы оно было не однозначным, руководством города и области. От понаехавших степняков, не имеющих ни в традициях, ни в опыте иметь утопающий в зелени и благоухающий населенный пункт ждать приходится только пыльной брусчатки уложенный криво и косо где только можно, желтую скошенную на нет траву на сухой земле. Такие нынче времена, однако...

А секрет ведь прост... НАДО ПАХАТЬ... А не пилить! ...пилить остатки настоящих деревьев преимущественно на проспекте Абая и народные бюджетные деньги.