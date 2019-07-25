Цитата: Тюльпанчик:

В русском магазине даже ценники русские - на картонке и товар лежит по русским маркетинговым традициям - в коробках и ящиках. Красиво выставлять на полки - это не для наших

Так и сам товар наш :) На Брайтоне в магазин заходишь - целые ряды СНГшных товаров. В этом плане реально все как у нас. Вот именно казахстанских товаров чтот мало. Надо будет специально рожки всякие посмотреть, должны же мы хоть что то сюда продавать.