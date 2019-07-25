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§ NG.kz
Мой первый месяц в Нью-Йорке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36284
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начал писать эту статью 14 июня, прошел месяц и два дня, как я прибыл в США. Хотел было написать об ужасно жаркой погоде как о минусе, так как в Нью-Йорке весь месяц столбик термометра переваливал за плюс 30, но, когда прочитал на сайте «НГ» информацию о вашей погоде, понял, что это прохладно.
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§ alex_60
Мой первый месяц в Нью-Йорке
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4180
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
голос америки спрашивает у армянского радио:
«А правда, что зарплата советского инженера 120 рублей?»,
на что армянское радио после трёхдневной паузы
отвечает: «А у вас негров линчуют»
/// актуально. расстреливают. без повода.
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§ Артем Марусич
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тут вы не правы. Обьясняю. Допустим и я и вы потратим 90% от дохода на одни и те же нужды. Но на сдачу я куплю телик и велик, и еще останется на детей в школу собрать. А вы - раз в макдональдс сходите юбилей отметить.

Ну про деньги да, дело такое. Что тут что там пол зп за квартиру, а потом еще половину по счетам.

С другой стороны, пока я семью не перевезу - буду ютиться в хостеле, и смогу оставлять по 50% от зп. Так смотришь к Новому году все долги раздам :-)
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§ Артем Марусич
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А пригород или города поменьше - вообще не вариант? Я по себе сужу просто - устаю быстро от городов крупных. Сам живу в пригороде, в лесу практически )

Яж языка не знаю. Мне вариант жить только там, где много наших.
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§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
который помнится получает 30 000

Хороший сварщик получает у нас как раз под 300000.
Цитата:
maxsaf:
И больше не смеяться над доходами-расходами Артема

А где это я смеялся?
Зачем лукавишь?
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§ maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2377
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Что тут что там пол зп за квартиру, а потом еще половину по счетам.

Возможно, в самом начале. Потом постоянно поднимают зп. А хата и коммуналка не меняется. И начнут появляться излишки. Вот тогда и заживете. Не долго ждать, зп частенько поднимают.
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§ drakon
Мой первый месяц в Нью-Йорке
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16892
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
Мне вариант жить только там, где много наших.

Я лично не хочу жить, где много наших.
Это Артём со временем - поймёт... 8-)
До этого нужно самому - "дойти"... :-o
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§ maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2377
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А где это я смеялся? Зачем лукавишь?

Как это где? #5
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§ maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2377
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я лично не хочу жить, где много наших.

Печень то поди уже не та, что в молодости дикой )))
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§ maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2377
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хороший сварщик получает у нас как раз под 300000

Я про парня детдомовского. Который у себя друзей приютил. Наверняка на сварщика государство выучило его. Вы о нем хотите сказать что он плохой сварщик? 30 000 он сам озвучил
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§ Обликоморале
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Вообще то я тебе в ответ парировал, но твою субъективность никто не отменял. :lol:
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§ drakon
Мой первый месяц в Нью-Йорке
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16892
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.07.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
а однушка 462000

У меня двушка обходится - 177 000 тенге...
:oops: :-o
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§ Артем Марусич
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 126
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я лично не хочу жить, где много наших. Это Артём со временем - поймёт... До этого нужно самому - "дойти"...

Я уже до всего дошел и все понимаю. Именно по этому пытаюсь выделять время и посещать уроки английского.

Мой уровень языка таков, что сегодня не смог понять продавщицу и вместо колы купил лед со вкусом колы :(
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§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6372
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вы о нем хотите сказать что он плохой сварщик?

В отличии от тебя, не зная его и всей ситуации, я не могу говорить плохой-хороший. Я знаю сколько у нас зарабатывают те (именно работяги), кто хочет и умеет работать.
И всё больше убеждаюсь, что ты мастер передергивать. :lol:
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§ maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2377
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вообще то я тебе в ответ парировал

И как? Получилось? А я привел пример сварщика где разница доход-расход вообще отрицательная. Вот над этим давайте вместе посмеемся. А Артему - удачи, все наладится, не смотря на хостелы и прочие временные неудобства.
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§ Тюльпанчик
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Тюльпанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 420
Регистрация: 06.04.13
Отправлено: 25.07.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В русском магазине даже ценники русские - на картонке :lol: и товар лежит по русским маркетинговым традициям - в коробках и ящиках. Красиво выставлять на полки - это не для наших
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