Цитата: maxsaf:

Тут вы не правы. Обьясняю. Допустим и я и вы потратим 90% от дохода на одни и те же нужды. Но на сдачу я куплю телик и велик, и еще останется на детей в школу собрать. А вы - раз в макдональдс сходите юбилей отметить.

Ну про деньги да, дело такое. Что тут что там пол зп за квартиру, а потом еще половину по счетам.



С другой стороны, пока я семью не перевезу - буду ютиться в хостеле, и смогу оставлять по 50% от зп. Так смотришь к Новому году все долги раздам