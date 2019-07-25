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§ NG.kz
Мой первый месяц в Нью-Йорке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начал писать эту статью 14 июня, прошел месяц и два дня, как я прибыл в США. Хотел было написать об ужасно жаркой погоде как о минусе, так как в Нью-Йорке весь месяц столбик термометра переваливал за плюс 30, но, когда прочитал на сайте «НГ» информацию о вашей погоде, понял, что это прохладно.
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* maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
На одни и те же нужды мы никогда одинаково не потратим.

Я не говорю что одинаково. Я говорю что пропорционально одинаково. К примеру ипотека. Обычно ее рассчитывают около 44% от дохода. Думаю, что у вас так же. Поправьте, если я не прав.
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