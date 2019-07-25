Цитата: Обликоморале:

На одни и те же нужды мы никогда одинаково не потратим.

Я не говорю что одинаково. Я говорю что пропорционально одинаково. К примеру ипотека. Обычно ее рассчитывают около 44% от дохода. Думаю, что у вас так же. Поправьте, если я не прав.