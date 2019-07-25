/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Мой первый месяц в Нью-Йорке		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Мой первый месяц в Нью-Йорке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начал писать эту статью 14 июня, прошел месяц и два дня, как я прибыл в США. Хотел было написать об ужасно жаркой погоде как о минусе, так как в Нью-Йорке весь месяц столбик термометра переваливал за плюс 30, но, когда прочитал на сайте «НГ» информацию о вашей погоде, понял, что это прохладно.
Читать статью

§ Vital
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7809
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.07.19 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот как все просто. Приехал в США, языка не знаешь, знакомых нет. Доков толком нету. А работы валом. Сходу сразу 2000 баксов. За годик притрется, язык подтянет, знакомые появятся и уже 100% найдёт работу за 5-7 штук. Потихоньку жизнь наладится.
Максаф ты тоже давай раскачивайся. Про Канаду сделай репортаж. Интересно же. Найди время.

[Исправлено: Vital, 24.07.2019 - 23:50]
Профайл

§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 06:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо там где нас нет, пока мы не приехали.__))
Профайл

§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну так и ты собирайся иммигрировать за моря, а то всё Россия, да Россия. :lol:
Профайл

* maxsaf
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На нашу валюту это выходят фантастические 38 200 тенге в день, и соответственно, 764 000 тенге в месяц - в среднем в десять раз больше моих заработных плат в Казахстане на различных работах.

Артём, ты че творишь? :lol: Разве можно так резко подрывать моральные устои? Так не только на фейсбуке заблокируют - вообще связи с родиной лишат :lol:
Профайл

§ Обликоморале
Re: Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

И фантастическая койка место за 173000, а однушка 462000 :lol:
Профайл

* maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 07:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ну не забывайте, он пожил там всего ничего. По статистике в штатах ипотеку на свое жилье за 6 лет гасят. Зп будет дальше только расти, а расходы - падать. Хотя о чем я говорю, вас уже и 500 000 на семью не удивляет.
Профайл

* maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 07:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ближе к периферии можно за те же деньги двушку снять, и зп повыше. Но чел хочет праздника. Быть в центре всех парадов.
Профайл

§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 07:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По статистике в штатах ипотеку на свое жилье за 6 лет гасят.

Рабочие из эммигрантских кварталов?
Цитата:
maxsaf:
Зп будет дальше только расти, а расходы - падать.

Оптимистично для Андрея сказано.
Цитата:
maxsaf:
Хотя о чем я говорю

Доходы всегда надо ассоциировать с расходами.
Профайл

* maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 07:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так скажу - тем, кто уже имеет по пол-ляма на семью - возможно в Америку и не стоит срываться. А ему терять особо было нечего. И он такой не один.
Профайл

§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 07:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ближе к периферии можно за те же деньги двушку снять, и зп повыше.

Можно с пруфами, может Витал надумает.
Профайл

§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 07:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
И он такой не один.

Ну с мульон точно наберется.
Профайл

* maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 07:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Доходы всегда надо ассоциировать с расходами

Тут вы не правы. Обьясняю. Допустим и я и вы потратим 90% от дохода на одни и те же нужды. Но на сдачу я куплю телик и велик, и еще останется на детей в школу собрать. А вы - раз в макдональдс сходите юбилей отметить.
PS: в гордом одиночестве, разумеется ;-)

[Исправлено: maxsaf, 25.07.2019 - 07:16]
Профайл

* maxsaf
Мой первый месяц в Нью-Йорке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2366
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.07.19 - 07:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Расходы примерно везде пропорциональны. Все дело в этой разнице после сведения дебета с кредитом ;-)
Профайл

§ Обликоморале
Мой первый месяц в Нью-Йорке
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6363
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.07.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Нет я то как раз прав, это ты неправильно арифметикой вертишь.
На одни и те же нужды мы никогда одинаково не потратим.
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 67
Пользователей: 2
Всего: 69

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх