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§ NG.kz
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.07.19 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы отдохнуть на лоне природы?
Результаты опроса

§ vofkakst
Re: Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы...
vofkakst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 414
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 25.07.19 - 01:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет в костанае хорошего парка... парк не подразумевает голой брусчатки и радио "Рассвет", от которого не спрячешься....

Но конечно до этого дела никому нет, есть задачи более важные- имя НАНа не присвоили еще, кронировать столько еще нужно успеть...
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§ peshexod
Re: Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3378
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 25.07.19 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
радио "Рассвет", от которого не спрячешься....

Надо ближе к акимату прикрутить ещё пару свистелок )))

Кстати в парке Победы спилили и увезли засохшие сосны пересаженные с места где теперь государственный макдональдс.
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