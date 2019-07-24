NG.kz На пути к юбилею. Шагала, ты моя, Шагала…



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36283

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:58 Я люблю наш город, не потому, что я в нём родился и живу, а потому что он имеет свою … набережную. Как это звучит гордо – Набережная «Шагала». Она появилась в 2013 году, аккурат ко Дню города. Помню, уже стояла сцена и собирался народ на открытие еще одного и такого нужного места отдыха для горожан, а рабочие еще драили плитку на стеле, укладывали брусчатку и поливали высаженные ночью цветы.

Читать новость



