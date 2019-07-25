vofkakst Re: Часто ли вы посещаете рекреационные зоны Костаная, чтобы... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 414

Регистрация: 22.06.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:42 Нет в костанае хорошего парка... парк не подразумевает голой брусчатки и радио "Рассвет", от которого не спрячешься....



Но конечно до этого дела никому нет, есть задачи более важные- имя НАНа не присвоили еще, кронировать столько еще нужно успеть...