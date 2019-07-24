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§ NG.kz
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36283
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЕНПФ отметили, что условно-накопительная пенсионная система будет формироваться за счет обязательных пенсионных взносов работодателей. Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.
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§ Добринцофф
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чё они потом удивляются ,что люди на улицы выходят?
Опять нагло и без совестно залезли в карман работягам и аппетит хороший сразу на 5% не меньше.
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§ maxsaf
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года.

Мне конечно глубоко наплевать, поскольку мои накопления я уже никогда не увижу, но все же я в свое время добавил в трудовую книжку и учебу, которая захватила 97 год, поэтому есть надежда, что те, кто поступил так же, им тоже это зачтется. А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.
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§ elektron
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.//

А потом эти работники будут так же условную пенсию получать?! :lol: Цитата:
maxsaf:
А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.

Они тоже уже где то условно, как и мои. :-P
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§ drakon
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16889
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А мои отчисления уже кто-то потратил

Цитата:
elektron:
как и мои. :-P

И наши с Барбарой - тоже,
как и многих тысяч других людей...
:lol: :oops:
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§ таноми52
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 806
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я правильно поняла, что теперь, когда в ЕНПФ будут перечисляться 10% работодателем и 5% из з/п работника, то в последующем пенсионер будет получать пенсию до конца жизни не зависимо, сколько набежало на его пенсионный счёт?
И не нужно будет переживать, что вот деньги кончились на счёте, а я ещё не умер?
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§ Змея Подколодная
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 640
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.07.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Опять нагло и без совестно залезли в карман работягам

Не к работягам,а к работодателям. Работяги, как перечисляли 10 %, так и будут перечислять. И эти 5 % не наследуются, в случае чего. Так то.
Цитата:
что вот деньги кончились на счёте, а я ещё не умер?

Ну изначально задумывалось так. Но так как у нас продолжительность жизни низкая, как я написала выше, эти 5 % не наследуются, то оседать все будет в закромах нашей необъятной- ненасытной (нужное подчеркнуть) Родины.
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§ Сабыр
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 203
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потом они эти наши миллиарды опять вложат в какой-нибудь успешный тонущий банк и всё, хана.. Конечно,работодатель не из своего кармана будет доплачивать эти 5%.. Сколько можно уже обдирать людей?? И сколько эти люди будут терпеть?
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§ Vital
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7809
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.19 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто родился после 1980г можно не парится. До пенсии экономику страны ещё раз 20 тряханет. Это в лучшем случаи если не будет не каких политических переворотов и проблем. Правила ЕНПФ ещё сто раз переделавать будут. Сегодня хоть 15%, хоть 95 % откладывай на счёт в ЕНПФ они всеравно обесценятся. Походу пока не кто точно не знает че делать. И как дальше действовать. :-(
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§ Добринцофф
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.07.19 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Не к работягам,а к работодателям. Работяги, как перечисляли 10 %, так и будут перечислять

Ну я вам говорю как оно будет на самом деле,а вы можете дальше тешить себя иллюзиями,что добрый дядя работодатель оплатит вам безбедную старость.
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§ Добринцофф
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6624
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 25.07.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Конечно,работодатель не из своего кармана будет доплачивать эти 5%..

Конечно ,и это справедливо,каждый должен платить за себя.
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§ elektron
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3242
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 25.07.19 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Конечно ,и это справедливо,каждый должен платить за себя.

Вот она социальная ответственность работодателя ;-)
Так скоро за счёт работников и свои личные счета пополнять будет не зазорно. :-o
Хорошо ещё минимальная оплата труда есть, с неё не урежешь 5% 8-)
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