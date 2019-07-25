NG.kz Мой первый месяц в Нью-Йорке



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 36283

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 00:49 Начал писать эту статью 14 июня, прошел месяц и два дня, как я прибыл в США. Хотел было написать об ужасно жаркой погоде как о минусе, так как в Нью-Йорке весь месяц столбик термометра переваливал за плюс 30, но, когда прочитал на сайте «НГ» информацию о вашей погоде, понял, что это прохладно.

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