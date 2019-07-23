Серый волк Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат #63





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10379

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:28 Цитата: zloy kyrgyz: Ой серый твои длинные комменты никто не читает, уугомонись)

Да я не заставляю! Можно не чиатать. Я же не газета насильно выписываемая чинушами бюджетникам!



И вообще говорю же не те нынче Нурлыкуны пошли!

Ой читать не буду!



Главное ̶х̶в̶о̶с̶т̶ определиться не забудьте в исчезающих видах.

А то обидно будет перед исчесзнованием дикари побить могут, если на их шабаш пойдете и перепутаете.



Нурлыкуны и ономасты только с ввиду одинаковые. На самом деле очень разные! Ну примерно как у Маяковского.



Кроха сын к отцу пришел.

И спросила кроха,

Что такое нурлыкун,

И что такое плохо.





Нурлыкуны прутся от пустых словословий, восхваления и лобызания.

Ономастам вообще все слова противны кроме одного на табличке, они оргазмируют от переименований!



Для тех кому чтение трудно даётся. Специально от Юрия Гагарина







https://www.youtube.com/watch?v=FwJBz3LghsU&feature=share





[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 23:14]