Цитата: То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года.

Мне конечно глубоко наплевать, поскольку мои накопления я уже никогда не увижу, но все же я в свое время добавил в трудовую книжку и учебу, которая захватила 97 год, поэтому есть надежда, что те, кто поступил так же, им тоже это зачтется. А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.