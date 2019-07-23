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≡ Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.
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§ zloy kyrgyz
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ой серый твои длинные комменты никто не читает, уугомонись) тебе по стопам Донцовой надо было пойти, много букаф а смысла никакого :-)
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§ zloy kyrgyz
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
zloy kyrgyz


(Пользователи)
Сообщений: 27
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ты Козлов тогда и считай себя дальше чучмеком и быдлом, мне власть ничего не скармливает, потому что я у нее ничего не прошу ;-)
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§ elektron
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3241
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.19 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игорь Васильевич:
я лично и за улицу в честь Президента и за улицу в честь Гагарина, на слушаниях наверно разберутся что куда и что бы никто не ушел обиженным

Встречное предложение! Чего мелочиться, раз уж Целиноград уже несколько раз 3 или 4 даже вроде. То и Кустанаю нельзя отставать никак ;-) Сразу город в Назарбаев переименовать! Нурсултан есть же уже. А что классно на великах из Назарбаева в Нурсултан ездить будет. Дороги построят с освещением, ещё чего может. ;-)
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* Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10379
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zloy kyrgyz: Ой серый твои длинные комменты никто не читает, уугомонись)

Да я не заставляю! Можно не чиатать. Я же не газета насильно выписываемая чинушами бюджетникам!

И вообще говорю же не те нынче Нурлыкуны пошли!
Ой читать не буду! :-)

Главное ̶х̶в̶о̶с̶т̶ определиться не забудьте в исчезающих видах.
А то обидно будет перед исчесзнованием дикари побить могут, если на их шабаш пойдете и перепутаете. :-)

Нурлыкуны и ономасты только с ввиду одинаковые. На самом деле очень разные! :-) Ну примерно как у Маяковского.

Кроха сын к отцу пришел.
И спросила кроха,
Что такое нурлыкун,
И что такое плохо.
:-)

Нурлыкуны прутся от пустых словословий, восхваления и лобызания. :-)
Ономастам вообще все слова противны кроме одного на табличке, они оргазмируют от переименований!

Для тех кому чтение трудно даётся. Специально от Юрия Гагарина


:lol:
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