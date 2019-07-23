Цитата: Vital: Ваще не возможно стало у вас. Какие то бородачи на маршрутках работают. Всем хамят. Женщину только что обругал. С аулов приехали. Работать не умеют...

Ну вот попереименовывают свои улицы Гагарина, назло бабушке отморозят свои уши и экономику, раздербанят коровники на кирпичи, разведут коррупцию, а потом бегут и пытаются получив лицензию в каком нибудь Саранске проскочить в Москву нелегально и у метро побарыжить в наглую.

Сколько уже выловили таких и депортировали - тьма!

Я общественным транспортом если что пользуюсь.



Маршрутки все давно на металл сдали кто не успел уехать.

Из 67 перевозчиков у которых могли быть маршрутки оставили только 7 ещё в 2016 году, сейчас и того меньше, и автобусы у них обязаны быть новыми и синего цвета. РБК - надежный ресурс для понимания. https://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57baae8c9a794757dea58aa1

Цитата: https://www.rbc.ru/newspaper/2016/08/23/57baae8c9a794757dea58aa1 с 15 августа (16г) приказ департамента транспорта отменил 298 из 509 маршрутов, по которым раньше курсировали частные микроавтобусы Подробнее на РБК:



Сейчас почти ничего не осталось.

Это очень постараться нужно найти синий автобус небольшой вместимости на 20 человек. Причем этот заповедник ещё поискать нужно, кажется только ВДНХ, Теплый стан и Юго-западная ходят, на исключительно вспомогательных маршрутах где большому автобусу трудно.

На ВДНХ кругом есть цивилизованный транспорт в изобилии шести видов. У входа ВДНХ например можно: Метро, трамвай, толлейбус, МЦК, монорельс, электробусы.

Все это буквально рядом, только до МЦК прогуляться немного через ботан. Это как нужно было постараться, чтб мимо всего этого найти?



Но даже в них обязан работать валидатор и транспортная карта и вообще никаких поводов общатся с водителем я не вижу.

Если реально, а не придумал, и где-то нашел такой зоопарк на колесах, напиши время и номер маршрута, Я даже съезжу покататься проверить, если что-то обнаружу - Варламову скину.

Это экзотика!



Ещё можно сразу в приложении транспорт жалобу создать или на сайте минтранса и целый десяток сразу реагирующих по сообщению. Или просто тупо вызвать полицию, если нет валидатора - это просочившийся нелегал! Всю Москву перекрыть заборами неаозможно и иногда такие буром на ишаках заскакивают к какой-нибудь станции метро где полмиллиона за день проходит.



У официальных такого быть не может. Сейчас с этим строго. Кругом регистраторы в салонах и камерами все обвешано, найдут в два щелчка. А вот как ловят нелегалов репортаж (2017 года, сейчас такое снять трудно по этому и пишу присылай если правда).

https://www.m24.ru/videos/video/31102017/158516



Надеюсь мы хоть если не Гагарина, то нашего Витала спасли от дикарей!