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Трэвэл:
Буквально только сейчас приехав с командировки
-долго же ты был...
как раз таки со стороны Тарана он ни на метр не разросся... если что...
меня всегда поражали такие комментаторы.
и как там, в НурСулТАНЕ? нравится новое название? Многие из моих знакомых до сих пор плюются. давайте не будет про привыкли. ок?
Цитата:
Maksim Glushko: но я знаю что от белого моря до британских морей это знаменитая советская пропагандисткая песня лучше бы ты и этого не знал...
Подхалимство это чистой воды. Однозначно против. Университет НН, улица НН, парк президента НН, столица имени НН, не многовато ли господа? ау? живот крутит уже от нн