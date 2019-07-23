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≡ Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.19 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дата, когда пройдут слушания, остается без изменений - понедельник, 29 июля. Время и место вчера, 22 июля, опубликовали на сайте акима города.
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§ alex_60
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 08:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
надо его спросить.
как он оценивает эту вакханалию,
думает ли что потом будет после ...
нечто не вечно под луной.
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§ Игорь Васильевич
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Игорь Васильевич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 46
Регистрация: 19.04.19
Отправлено: 24.07.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так ты за культ личности или как?


Мне кажется он топит за то что у нас был культ Ленина, в Америке культ Вашингтона и никто этого не стеснялся, а мы вот что-то как-то ни туда ни сюда) культ это всегда плохо, из-за слепого культа люди потом фанатиками становятся, нам этого не надо, просто мы живем в такое интересное время когда любовь к старым героям наслаивается на новые политические реалии, кто за Гагарина кто за Назарбаева, должен быть консенсус, чтобы никого не обидеть, я лично и за улицу в честь Президента и за улицу в честь Гагарина, на слушаниях наверно разберутся что куда и что бы никто не ушел обиженным
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§ директор пляжа
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.19 - 09:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Трэвэл:
Буквально только сейчас приехав с командировки

-долго же ты был...
как раз таки со стороны Тарана он ни на метр не разросся... если что...
меня всегда поражали такие комментаторы.
и как там, в НурСулТАНЕ? нравится новое название? Многие из моих знакомых до сих пор плюются. давайте не будет про привыкли. ок?

Цитата:
Maksim Glushko: но я знаю что от белого моря до британских морей это знаменитая советская пропагандисткая песня
лучше бы ты и этого не знал...

Подхалимство это чистой воды. Однозначно против. Университет НН, улица НН, парк президента НН, столица имени НН, не многовато ли господа? ау? живот крутит уже от нн
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§ таноми52
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Назарбаев, безусловно, заслуживает почестей и памяти народной.
Но, вызывает отторжение то рвение, с которым власти бегом бросились ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ ЛУЧШИЕ объекты, а не строить новые и НАЗЫВАТЬ их именем Первого Президента.
Ведь для этого нужно время и усилия. И можно не успеть в первые ряды переименователей...
Да и вдруг, со временем произойдёт переоценка нынешних ценностей, надо успеть замостить, хотя история доказывает, что гарантий на вечную память нет.
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§ Volonter
Re: Время и место общественных слушаний по вопросам...
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1461
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 24.07.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
два вопроса: переименование улицы Юрия Гагарина в проспект Нурсултана Назарбаева и переименование ул. Гвардейской в ул. Юрия Гагарина Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35587?1563950759
А я всё ждал вот этого как раз нюанса: единым вопросом переименования будут или всё-таки это два разных... Ну теперь понятно, что вопрос переименования в честь Назарбаева будет единогласно одобрен, а в честь Гагарина однозначно отклонён...
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§ alex_60
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4171
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все понимают что это проверка на вшивость.
продавит платон. высота, высота....
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10374
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно мимо проходил.



Строки на монументе:

И наши тем награждены усилья,
Что, поборов бесправие и тьму,
Мы отковали пламенные крылья
Своей стране и веку своему!

Век прошел, и одичавшие потомки, путающие эпохи, историю и географию, теперь будут переименовывать и закрывать космос стараясь нагадить, вогнать в бесправие и тьму, и стереть страницы истории.

В голосовании наглядный результат.
Переименовать желают 5% проголосовавших на ресурсе областного еженедельника из 208 респондентов.

https://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=668

Кликнуть на картинку для правильных пропорций
Или открыть ссылку на картинку
https://i.ibb.co/RNWD24v/1.jpg



Конечно на сайте более образованная публика, но не думаю, что на улице будет сильно меньше против этой глупой затеи и гарантированного бедлама для экономики города, людей и предприятий.

Если чиновнички по своей привычке попытаются подделать, наполнить зал для нужного им результата своими людьми и неадекватами, то можно считать их открытыми врагами жителей города.

Да и сейчас уже этот бардак прекращать ИЗ СТОЛИЦЫ.
1.Не нужно сеять рознь и раздрай.
2. Переименовать организации у инициаторов, которые по просьбе чинушек писали подметные письма.
Им только на пользу пойдет, с бумажками побегают, спортивней выглядеть будут, может быть старый Автодорожный технарь имени Назарбаева хоть немного в порядок приведут и будут готовить специалистов по качественному строительству дорог, улиц и развязок, которые не будут некомпетентными и разворовывать не будут государственные миллиарды.

И заодно у столицы нужно запрашивать расследования коррупционной деятельности по всем последним тендерам за пару лет.
Там судя по катастрофическим видам кое как сделанных имитаций ремонта на много лет накопать можно для этих временщиков.
Иначе все ресурсы продаваемые за границу просто в дыру уходят, абсолютно без пользы стране.

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 16:50]
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§ Vital
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7804
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Серый 30 минут назад только прошёл эту ракету. Виду ребёнка в москвариум. Акул смотреть. Серый ты б свою энергию на местные форумы выплескивал. Ваще не возможно стало у вас. Какие то бородачи на маршрутках работают. Всем хамят. Женщину только что обругал. С аулов приехали. Работать не умеют. У вас уже реально москвабад Кстати наши красивое здание отгрохали на вднх. Ещё не открыли. Не написано когда
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§ Серый волк
Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10374
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ваще не возможно стало у вас. Какие то бородачи на маршрутках работают. Всем хамят. Женщину только что обругал. С аулов приехали. Работать не умеют. У вас уже реально москвабад

Я общественным транспортом если что пользуюсь. Маршрутки газелимана все давно на металл сдали кто не успел уехать. Могут ходить только СИНИЕ новые импортные малой вместимости по всего нескольким маршрутам на город.
Это очень постараться нужно найти синий автобус небольшой вместимости на 20 человек. Причем этот заповедник ещё поискать нужно, кажется только ВДНХ и Юго-западная ходят, но там кругом есть цивилизованный транспорт в изобилии шести видов.
У ВДНХ например
Метро, трамвай, толлейбус, МЦК, монорельс, электробусы.
Все это буквально рядом, только до МЦК прогуляться немного через ботан.

Это как нужно было постараться, чтб мимо всего этого найти?

Но даже в них обязан работать валидатор и транспортная карта и вообще никаких поводов общатся с водителем я не вижу.
Если реально, а не придумал, и где-то нашел такой зоопарк на колесах, напиши время и номер маршрута,
Я даже съезжу покататься проверить, если что-то обнаружу - Варламову скину.

Ещё можно сразу в приложении транспорт жалобу создать или на сайте минтранса.
Сейчас с этим строго. Кругом регистраторы в салонах и камерами все обвешано, найдут в два щелчка.


:lol:
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