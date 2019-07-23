Серый волк Время и место общественных слушаний по вопросам переименования улиц Гагарина и Гвардейской назначил городской маслихат #51





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10374

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:41 Недавно мимо проходил.







Строки на монументе:



И наши тем награждены усилья,

Что, поборов бесправие и тьму,

Мы отковали пламенные крылья

Своей стране и веку своему!



Век прошел, и одичавшие потомки, путающие эпохи, историю и географию, теперь будут переименовывать и закрывать космос стараясь нагадить, вогнать в бесправие и тьму, и стереть страницы истории.



В голосовании наглядный результат.

Переименовать желают 5% проголосовавших на ресурсе областного еженедельника из 208 респондентов.



https://www.ng.kz/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=668



Кликнуть на картинку для правильных пропорций

Или открыть ссылку на картинку

https://i.ibb.co/RNWD24v/1.jpg







Конечно на сайте более образованная публика, но не думаю, что на улице будет сильно меньше против этой глупой затеи и гарантированного бедлама для экономики города, людей и предприятий.



Если чиновнички по своей привычке попытаются подделать, наполнить зал для нужного им результата своими людьми и неадекватами, то можно считать их открытыми врагами жителей города.



Да и сейчас уже этот бардак прекращать ИЗ СТОЛИЦЫ.

1.Не нужно сеять рознь и раздрай.

2. Переименовать организации у инициаторов, которые по просьбе чинушек писали подметные письма.

Им только на пользу пойдет, с бумажками побегают, спортивней выглядеть будут, может быть старый Автодорожный технарь имени Назарбаева хоть немного в порядок приведут и будут готовить специалистов по качественному строительству дорог, улиц и развязок, которые не будут некомпетентными и разворовывать не будут государственные миллиарды.



И заодно у столицы нужно запрашивать расследования коррупционной деятельности по всем последним тендерам за пару лет.

Там судя по катастрофическим видам кое как сделанных имитаций ремонта на много лет накопать можно для этих временщиков.

Иначе все ресурсы продаваемые за границу просто в дыру уходят, абсолютно без пользы стране.



[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 16:50]