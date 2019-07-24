Серый волк Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10374

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Жулики элементарно водят за нос жителей и журналистов.



Должно существовать четкое кадастровое разграничение даже более точное чем до метра земли: Это территория принадлежит кондоминимуму (УК, ПКСК, итд).

Всё что не входит в территории УК где проживают жители является либо чьей-то другой собственностью, например торговый центр может иметь территорию и детский городк и отвечает за содержание он.

Всё остальное, что не принадлежит коллективно жителям и предприятиям по кадастровому разделению принадлежить городу.

Абсолютно любой квадратный метр в пределах городской черты, даже квадратный сантиметр, если он не в иной собственности.

И за все там находящееся оборудование в таком случае несут ответственность городские службы, которые обязаны содержать и ремонтировать при необходимости. За абсолютно все содержащееся оборудование отвечает собственник.



За ЧП по вине вандалов ответственность несут вандалы, которые сломали оборудование. Их должны искать правоохранители. Но если собственник (ПКСК или Город) не перекрыли доступ к неисправному и не приняли мер к ремонту и произошла трагедия то вина будет обоюдная и мог ли собственник предотвратить уже должно решать расследование и суд.

Бесхозных площадок и территорий в черте города быть не может, здесь чиновники нагло лгут

А если они такое заявляют, и построенные за государственные деньги на городской земле сооружения были брошены, (или не переданы иному собственнику) то место таким чиновникам может быть только на скамье подсудимых.



За растранжиривание государственных средств в особо крупных размерах. Фактически в таком случае они допустили растраты средств. Халатность при исполнении служебных обязанностей. Уничтожение городской собственности, как соучастники по этому пункту, действия которых привели к закономерному итогу.