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§ NG.kz
Преступник, больше года находившийся в международном розыске, задержан в Аркалыке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
31-летний аркалыкчанин подозревается в убийстве. Больше года назад, 1 июля 2018 года, поссорившись со своим знакомым, он, ударил его ножом. Сразу после убийства, подозреваемый скрылся.
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§ Елена Элерт
Re: Преступник, больше года находившийся в международном...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не Аркалык а Чикаго какой-то, за один день две негативные новости о преступниках из этого городка
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§ drakon
Re: Преступник, больше года находившийся в международном...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
из этого городка

Всё так же - убивают... :-o
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§ maxsaf
Re: Преступник, больше года находившийся в международном...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нашем городке по официальной статистике - одно убийство за последние 100 лет.
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