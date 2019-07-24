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§ NG.kz
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый меморандум в акимате Костаная с центральным ПКСК «Орталык» заключили сегодня, 24 июля, во время совещания по вопросам обслуживания детских площадок. Совещание провели спустя 9 дней после того, как в больнице умер 16-летний Намик Ширинов.
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* Серый волк
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10374
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жулики элементарно водят за нос жителей и журналистов.

Должно существовать четкое кадастровое разграничение даже более точное чем до метра земли: Это территория принадлежит кондоминимуму (УК, ПКСК, итд).
Всё что не входит в территории УК где проживают жители является либо чьей-то другой собственностью, например торговый центр может иметь территорию и детский городк и отвечает за содержание он.
Всё остальное, что не принадлежит коллективно жителям и предприятиям по кадастровому разделению принадлежить городу.
Абсолютно любой квадратный метр в пределах городской черты, даже квадратный сантиметр, если он не в иной собственности.
И за все там находящееся оборудование в таком случае несут ответственность городские службы, которые обязаны содержать и ремонтировать при необходимости. За абсолютно все содержащееся оборудование отвечает собственник.

За ЧП по вине вандалов ответственность несут вандалы, которые сломали оборудование. Их должны искать правоохранители. Но если собственник (ПКСК или Город) не перекрыли доступ к неисправному и не приняли мер к ремонту и произошла трагедия то вина будет обоюдная и мог ли собственник предотвратить уже должно решать расследование и суд.
Бесхозных площадок и территорий в черте города быть не может, здесь чиновники нагло лгут
А если они такое заявляют, и построенные за государственные деньги на городской земле сооружения были брошены, (или не переданы иному собственнику) то место таким чиновникам может быть только на скамье подсудимых.

За растранжиривание государственных средств в особо крупных размерах. Фактически в таком случае они допустили растраты средств. Халатность при исполнении служебных обязанностей. Уничтожение городской собственности, как соучастники по этому пункту, действия которых привели к закономерному итогу.
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* Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10374
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если ПКСК откажутся заключить меморандум, площадки будут демонтировать Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35596#809375


Если эти площадки были закуплены на государственную программу и размещены на территории собственности жителей, то при покушение на эту собственность жители имеют полное право вызвать полицию и прокуратуру.
И тогда этим жуликам приехавшим демонтировать уже точно будет светить очень ясное реальное лишение свободы за поимку с поличным за руку на месте преступления.
Что очень рекомендую сделать сразу при первом покушении. Чем раньше их посадят - тем лучше для города.

Но площадки нужно принять решением кондоминимума и лучше на собрании, и поставить на содержание кондоминимумом. Ну и реально содержать по человечески, подкрашивать, ремонтировать. Это же ваше! Для ваших детей.

Желательно при этом изготовить очень крепкую табличку, с ИНФО о том по какой программе была сделана государством и какому конодоминимуму принадлежит. (ну и конечно правила пользования). и телефон ответственной за содержание структуры ПКСК, УК итд.

Конечно сфотографировать табличку и площадку, чтоб было что предъявить вызванной полиции и в прокуратуру, если жулики успеют оторвать и специально развандалить и скажут что так и было.

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 14:55]
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* Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10374
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эта шайка, если что давно уже должна в колонии по ниточке травинки кронировать на газоне.
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§ maxsaf
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И пришли к заключению, что отвечать за их содержание должны ПКСК

Все, площадок спортивных больше не будет...
Цитата:
И, если, к примеру, выяснится, что дети сами толкали или раскачивали ворота

Так до сих пор и не прозвучало ни версий внятных, ни показаний свидетелей, ни коментариев из полиции. НГ прошла по нескольким площадкам, а элементарно с жильцами не пообщались. Щас во всем городе демонтируют площадки, а потом выяснится - хулиганы свалили ворота, или драка.
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Всё остальное, что не принадлежит коллективно жителям и предприятиям по кадастровому разделению принадлежит городу.


Тоже странным показалось: сделали площадки, потратили средства и всё это оказалось НИЧЬЁ? Как так? Они же где-то должны были числиться, хотя бы как доказательство того, на что были затрачены средства. Ну, а у кого числятся, те, до передачи другим, и отвечают. Так что за гибель подростка есть с кого спросить
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Так что за гибель подростка есть с кого спросить

Не факт. Эти злополучные ворота наверняка по проекту, который прошел экспертизу, не должны быть закреплены, так как площадки эти не футбольные, а многоцелевые. Как вы представляете себе игру в баскетбол, если кольцо будет за воротами?
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§ таноми52
Re: Акимат Костаная определил ответственных за безопасность...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 24.07.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"...И, если, к примеру, выяснится, что дети сами толкали или раскачивали ворота, или как-то повредили инвентарь, то как за это могут отвечать ПКСК?"


Могут и должны!
У нас что, есть дети-великаны, которые могут одномоментно выдрать капитально укреплённые ворота?
А если ворота упали, значит, ответственные прозевали момент, когда надо было их вовремя укрепить!
Инвентарь тоже не вечен. Естественно, это дети используя его, изнашивают и повреждают. И повреждённый, он может представлять опасность. Вот ПКСК и должны следить, чтобы опасности не возникали.
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ничего там не повреждено. Ворота переносные.
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* Серый волк
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10374
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 24.07.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в гостях. Снял вид с лоджии во двор.
Девушка жила в Кустанае на Герцена, где-то на пару домов до Текстильщиков.

Училась в третьей школе, и потом как раз у них во дворе руины появились пятиэтажки разрушенной и проданной какому-то жулику,
И там ещё школьный стадион у школы жулики-чиновники украли.

Тепреь вот променяла место жительства на этот двор. :-)


можно кликнуть на фото, увеличится.

Знал бы так снял кругом таблички, название площадки, правила, телефон УК обслуживающей и содержащей площадку.
:lol:
Спортивные площадки, игровые площадки для детей разных возрастов. Велобеговая дорожка всё окружает. Дом сдан в прошлом году деревца ещё не выросли. Это ещё только часть территории. Справа не вошло продолжение, с воллейбольно баскетбольными площадками и другими детскими уголками.

Ворота не ковырял, но уверен там все закреплено, принято актом и проверяется регулярно.

Говорит скучает по Кустанаю... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 24.07.2019 - 16:01]
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§ maxsaf
Акимат Костаная определил ответственных за безопасность детских площадок
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тут играть в баскетбол, если ворота закрепить?
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