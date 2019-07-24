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§ NG.kz
Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36281
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ЕНПФ отметили, что условно-накопительная пенсионная система будет формироваться за счет обязательных пенсионных взносов работодателей. Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.
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§ Добринцофф
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6622
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чё они потом удивляются ,что люди на улицы выходят?
Опять нагло и без совестно залезли в карман работягам и аппетит хороший сразу на 5% не меньше.
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§ maxsaf
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2356
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То люди начиная уже с 80-го года рождения этого права не имеют, так как нет стажа до 98-го года.

Мне конечно глубоко наплевать, поскольку мои накопления я уже никогда не увижу, но все же я в свое время добавил в трудовую книжку и учебу, которая захватила 97 год, поэтому есть надежда, что те, кто поступил так же, им тоже это зачтется. А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.
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§ elektron
Re: Новые правила пенсионных отчислений объяснили в ЕНПФ
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3240
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.07.19 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Эти деньги будут перечислять на условные пенсионные счета работников.//

А потом эти работники будут так же условную пенсию получать?! :lol: Цитата:
maxsaf:
А мои отчисления уже кто-то потратил и с чувством благодарности успешно забыл об этом.

Они тоже уже где то условно, как и мои. :-P
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