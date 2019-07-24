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§ NG.kz
Новые дороги уже рассыпаются
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дорогу от Лисаковска до Октябрьского пожаловался пользователь сайта Водитель.
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* drakon
Re: Новые дороги уже рассыпаются
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
что бы они успели так асфальт попортить))

Значит, 3 машины - проехало... :lol: :oops: :-P
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§ директор пляжа
Re: Новые дороги уже рассыпаются
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Где - антикорупционщики?...

дык 30%, какие антикорупционщики :lol:
Профайл
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