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§ NG.kz
Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Авария произошла 23 июля около 22.00. На 10-ом километре трассы 18Костанай-Сарыколь лоб в лоб столкнулись автомобили «Фольксваген-Гольф» и «Мазда». Фольксваген ехал в сторону Костаная и выехал на полосу встречного движения.
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§ директор пляжа
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из-за безответственности кого-то погибли 2 человека. Экспертизу проходил водитель?
в 6 часов спать это нормально вообще? Кошмар какой.
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§ Елена Элерт
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Экспертизу проходил водитель?


Какую экспертизу он должен был пройти? и где?
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§ лимон
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.07.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отпуска, многие едут своим ходом, не отдыхают и не спят, хотя может и со здоровьем что случилось
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§ директор пляжа
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 24.07.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Элерт:
Какую экспертизу он должен был пройти? и где?

экспертизу на состояние алкогольного опьянения проходят все участники ДТП. вы как первый день.
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§ Елена Элерт
Re: Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе...
Елена Элерт


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 24.07.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вы как первый день.


Немного сглупила :lol:
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* drakon
Два человека погибли при столкновении автомобилей на трассе Костанай-Сарыколь
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16886
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.07.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
вы как первый день.

Прокурором - работаете... :lol: ;-)
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