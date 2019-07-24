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§ NG.kz
Горят балконы 9-этажного жилого дома в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36279
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.07.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Балконы верхних этажей 9-ти этажного дома по ул. Аль-Фараби, 29 загорелись сегодня утром, 24 июля. Горят балконы верхних этажей. На месте работают 5 пожарных машин. Новость дополняется.
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§ лимон
Re: Горят балконы 9-этажного жилого дома в Костанае
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 987
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.07.19 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сварочная машина? для пластиковой рамы?
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