/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 80 из 80«1...787980
§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У россиян ещё очередная веселуха..
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов призвал на законодательном уровне запретить мужчинам появляться на улицах городов с голым торсом
https://iz.ru/902136/2019-07-23/milonov-potreboval-zapretit-muzhchinam-khodit-s-golym-torsom-po-ulitcam
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
скучно мы живем господа


некоторые воруют.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
с голым торсом


ну он по этой теме спец.гомо. и подобное.
не , в туркиях тоже в столовую не зайдешь.
да и везде в принципе.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 80 из 80«1...787980
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 2
Всего: 150

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх