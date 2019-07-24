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Страница 79 из 80«1...77787980»
§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 07:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А кому тут алекс эти секретные сведения публикует?

Это он для вас эмигрантов. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2350
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это он для вас эмигрантов

А NATO получает эти сведения от него, и еще сильнее земную ось наклоняет, чтобы
у вас было жарко, и без дождей :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
и без дождей


дождик прошел.
Трюдо смс сбрось, он Трампу доложит.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такое впечатление что про Украину никому не интересно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да. для НАТО, дождя нет,в обед пойдет,
ветер 4-9,люди ходят по улицам..
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2350
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дождик прошел

Цитата:
alex_60:
такое впечатление что про Украину никому не интересно

Осторожнее с этим, а то обвинят во вмешательстве в выборы )))

[Исправлено: maxsaf, 24.07.2019 - 09:48]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
еще один не от мира сего, рыжий, встал у руля.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Астана Андорра
за Тоболом.
ноль ноль.
такого тренера платон отправил.
больше же не найдет такого.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

почитай на досуге флуд 1 2 3
и форум до ноября 16 года.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А NATO

Ну ты и завернул.
Цитата:
alex_60:

В печенках уже эта Окраина.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
встал у руля.

Бриты не хотят отставать от СШП.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голос Америки @
Сенатор Камала Харрис внесла в Конгресс законопроект о декриминализации марихуаны.
Харрис, претендующая на участие в президентских выборах, предлагает отменить уголовное наказание за хранение и употребление марихуаны на федеральном уровне и отменить все приговоры по этой статье...
о,как.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В России пиво хотят исключить из алкогольных напитков.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6355
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.07.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотря на все выше изложенное, скучно мы живем господа-товарищи в Казахстане.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 24.07.19 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В России пиво хотят исключить из алкогольных напитков.

у на кумыс тоже надо. исключить.
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Ответить Новый топик
Страница 79 из 80«1...77787980»
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